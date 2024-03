Santiago Buitrago confesó la clave que lo hizo ganar en la París Niza

El pedalista nacido en Bogotá, Santiago Buitrago, volvió a subirse a un podio y lo hizo en medio de una de las etapas más complicadas de la París Niza 2024.



Vestido con el malliot del Bahrain Victorious, el colombiano tuvo una magistral jornada y desde los últimos 20 kilómetros le apuntó a establecerse en la cabeza de carrera para tener más posibilidades de cruzar primero en la línea de meta.

Tras su llegada, Buitrago confesó que sintió confianza y tener las piernas para atacar en los últimos metros, dejando así a sus rivales y llegando en solitario tras más de cuatro horas de carrera.



A su llegada al Monte Brouilly, Buitrago festejó y declaró a la prensa internacional que: “En lo personal no me lo esperaba, así que venía con unas muy buenas condiciones”.



Seguidamente, confesó que cuando vio que Primož Roglič impuso el ritmo y no había un mayor daño, tomó la iniciativa de atacar. “Decidí probar, al final no sabes cómo salen las cosas, pero la verdad muy contento con la victoria de hoy. Ganar aquí en una carrera tan importante en Francia es especial para mí”, dijo.



Luego, Buitrago, notablemente emocionado por su victoria, reveló que: “Se trata de probar, de intentarlo, lo hice, me sentía con muy buenas piernas, fui con Plapp hasta el final, se consiguió un buen resultado y es un día muy positivo para nosotros”.



Con este triunfo, el bogotano se estableció en la segunda casilla de la general, a 13 segundos del líder, Lucas Plapp. Este jueves 7, viernes 8 y finalmente el sábado 9 de marzo, la París Niza tendrá nuevas jornadas de alta montaña, en las que se decidirá el ganador de la general.