Si es jurado de votación, pilas con la ausencia: fuertes multas

Colombia tendrá una nueva jornada de elecciones legislativas, donde el país elegirá a los nuevos representantes de Senado, Cámara y los candidatos de las distintas coaliciones, que buscarán el próximo 29 de mayo llegar como candidatos a la Presidencia de la República.



Las personas designadas para ser jurados de votación deberán presentarse en horas de la mañana de este domingo 13 de marzo, las cuales fueron designadas previamente y avisadas desde el lunes 14 de febrero.



Dentro de las personas seleccionadas, se ubican entre el rango de los 18 y 60 años. Es obligación que se presenten a los respectivos lugares de votación, de no hacerlo, acarrearán duras multas a nivel económico.



Aquellos que no cumplan con su deber de ser jurados de votación, serán despedidos, si ocupan algún cargo de servidor público. En otro caso, las personas que no asistan tendrán una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.



Estos son los casos en los que estarán exentos de las sanciones:



1. Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, madre, padre o hijo

2. Muerte del jurado, o de su cónyuge, madre, padre o hijo, ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores a las mismas.

3. No ser residente del lugar donde fue designado

4. Ser menor de 18 años o mayor de 60 años

5. Haberse inscrito y votar en otro municipio