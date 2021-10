¿Hospitalizada? Reina Isabel II acata las recomendaciones médicas

La reina Isabel II, de 95 años, aceptó "a regañadientes" el consejo de sus médicos que le pidieron "guardar reposo" durante unos días, obligándola a cancelar una visita a Irlanda del Norte, anunció este miércoles el palacio de Buckingham. Presuntamente esta recomendación consistió en pasar una noche en el Hospital.

"La reina ha aceptado a regañadientes el consejo médico de guardar reposo durante los próximos días", afirmó la casa real en un breve comunicado: #Su majestad se encuentra de buen humor y está decepcionada por no poder visitar Irlanda del Norte, donde tenía previstos una serie de compromisos hoy y mañana", agregó, subrayando que "espera poder visitar en el futuro" la región. La monarca habría sido dada de alta este jueves.



A sus 95 años, la reina Isabel II ha rechazado, "educada, pero firmemente", ser distinguida con el galardón "Oldie of the year" ("Anciana del año") porque no se siente vieja. "Una solo es tan vieja como se sienta", ha declarado la soberana británica. Su secretario privado, Tom Laing-Baker, comunicó por carta a la revista que entrega el premio, "The Oldie", que la monarca "no cree que cumpla los criterios relevantes para poder aceptarlo".



Isabel II, nacida el 21 de abril de 1926, es la soberana más longeva de la historia británica y celebrará el próximo año su Jubileo de Platino, con el que celebrará sus 70 años en el trono. A pesar de su avanzada edad, la jefa de Estado continúa cumpliendo diariamente con sus compromisos oficiales.