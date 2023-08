¿Qué pasó con Brady? Irina Shayk fue vista con inesperada compañía

A un mes de sus citas a escondidas con el jugador de la NFL, Tom Brady, parece que la modelo rusa, Irina Shayk empieza a olvidar al deportista ya que en las últimas horas fue vista con una persona inesperada.



Y es que la modelo actualmente se encuentra de vacaciones nada más ni nada menos que con su ex, el actor estadounidense, Bradley Cooper.



En una serie de imágenes publicadas por Irina, esta se encuentra disfrutando el final de las vacaciones con el actor. En las postales se aprecia a la modelo posando en topless sobre un terreno rocos frente al mar, mientras que en otra imagen se ve a Cooper sin camisa y recostado en un sitio similar al de las fotos de la rusa.

Estas imágenes llegan unas semanas después de que una fuente cercana al actor revelara al medio ‘Daily Mail’ que Cooper estaba molesto por la cercanía entre Bradley e Irina.



“Decir que no le molesta sería una mentira. Ella es la madre de su niña y ellas son sus dos mujeres favoritas en el mundo. Siente que, por primera vez, conoció a alguien en Tom que le quitaría el corazón para siempre. Tom es muy capaz de ser un esposo fiel y padre. Esto es lo que afecta a Bradley”, mencionó el entorno del actor.



Shayk y el actor iniciaron su noviazgo en 2015, pero no prosperó y cuatro años después se separaron unos meses después de nacer su única hija.



Ante estas fotos, se especula que la expareja habría llegado a una reconciliación, pero por el momento no se ha confirmado nada de ninguna de las partes.