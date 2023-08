Algunos llegarían finos a Selección: así le fue a los colombianos

El fin de semana estuvo cargado de acción futbolera y buscando llegar con buen ritmo a la Selección Colombia, muchos jugadores colombianos tuvieron minutos e incluso lograron marcar goles.



Pese a que la mayoría de jugadores habituales del seleccionado colombiano tuvieron oportunidades de jugar como el caso de James Rodríguez, el único que no tuvo mucho brillo fue Luis Díaz. Sin embargo, Duván Zapata y Mateo Cassierra protagonizaron goles y fue lo más destacado.



Juan Guillermo Cuadrado: jugó 19 minutos en victoria de Inter 2-0 a Cagliari por Serie A.



Falcao García: fue suplente en derrota con Rayo Vallecano 0-7 frente al Atlético y no sumó minutos.



Duván Zapata: fue titular con Atalanta, jugó 68 minutos e hizo un gol en derrota 2-1 frente al Frosinone.



James Rodríguez: titular con Sao Paulo y jugó 71 minutos en derrota de 2-1 frente al América MG.



Luis Díaz: fue titular con Liverpool, pero jugó apenas 33 minutos minutos en victoria de Liverpool 2-1 sobre Newcastle.



Jefferson Lerma: titular con Crystal Palace en empate a un gol frente al Brentford



Deiver Machado: titular con Lens en la derrota del Lens 3-1 frente al PSG.



Wilmar Barrios: titular con Zenit y realizó asistencia e hizo una asistencia en victoria 4-0 sobre Ural.



Mateo Cassierra: titular con Zenit y anotó doblete en victoria 4-0 frente al Ural en Liga de Rusia.



Yerry Mina: no vio acción en el empate a dos goles entre Fiorentina y Lecce.



Álvaro Montero: titular en la victoria 1-0 de Millonarios sobre Nacional en Liga BetPlay.



Camilo Vargas: titular en el empate 0-0 entre Atlas y Toluca por Liga MX.



Kevin Mier: titular y recibió en derrota de Nacional 1-0 contra Millonarios por Liga BetPlay.



Dávinson Sánchez: suplente y sin minutos con Tottenham, aunque su equipo ganó 2-0 al Bournemouth



Deiver Machado: fue titular en la derrota del Lens 3-1 en su visita al PSG.



Jhon Lucumí: titular en Bolonia e importante en el empate 1-1 frente a la Juventus.



Juan David Mosquera: titular con Portland Timbers 3-2 frente a Whitecaps.



Yerry Mina: sigue sin debutar en Fiorentina. No ha sumado minutos desde que cambió de equipo.



Mateus Uribe: titular Al Sadd y presenció la victoria 4-2 sobre Al-Ahli en Catar.



Yáser Asprilla: titular con Watford y 73 minutos en la derrota 1-0 contra Blackburn Rovers.



Rafael Santos Borré: no ha vuelto a jugar con Eintracht Frankfurt y llega sin ritmo de competencia.



Jhon Arias: no fue incluido en la convocatoria para jugar con Fluminense frente al Athletico Paranaense por el Brasileirao.