Hay fútbol: agenda de semana con Libertadores y Sudamericana a bordo

Entre martes 29 de agosto y jueves 31 se disputarán los últimos partidos de cuartos de final de Copa Libertadores y Sudamericana, jornada que decidirá el futuro de Deportivo Pereira, único representante colombiano y que buscará contra Palmeiras en Brasil darle la vuelta al marcador.

FUTBOLRED lo agenda para una semana imperdible de Copa Libertadores y Sudamericana, en la que se definirán los semifinalistas en ambos torneos. Además, también habrá fase previa de Champions League y Liga BetPlay.

Martes, 29 de agosto



2:00 p.m. | Galatasaray vs Molde

Champions League



2:00 p.m. | Panathinaikos vs Sporting Braga

Champions League



5:00 p.m. | Internacional vs Bolívar

Copa Libertadores



8:10 p.m. | Deportivo Pasto vs Once Caldas

Liga BetPlay



Miércoles 30 de agosto



2:00 p.m. | AEK vs Antwerp

Champions League



2:00 p.m. | PSV vs Rangers

Champions League



5:00 p.m. | Defensa y Justicia vs Botafogo

Copa Sudamericana



6:15 p.m. | Unión Magdalena vs América de Cali

Liga BetPlay



7:30 p.m. | Palmeiras (Richard Ríos) vs Deportivo Pereira

Copa Libertadores



7:30 p.m. | Racing (Juan Fernando Quintero) vs Boca Juniors (Frank Fabra)

Copa Libertadores



8:20 p.m. | Águilas Doradas vs Atlético Nacional

Liga BetPlay



Jueves 31 de agosto



1:00 p.m. | Adana vs Genk (Daniel Muñoz / Carlos Cuesta)

Conference League



1:00 p.m. | Fiorentina (Yerry Mina) vs Rapid Viena

Conference League



1:30 p.m. | Brujas vs Osasuna (Johan Mojica)

Conference League



2:00 p.m. | Aston Villa (Jhon Jader Durán) vs Hibernian

Conference League



5:00 p.m. | Fortaleza vs América MG

Copa Sudamericana



5:00 p.m. | Sao Paulo (James Rodríguez) vs Liga de Quito

Copa Sudamericana



7:30 p.m. | Olimpia vs Fluminense (Jhon Arias)

Copa Libertadores