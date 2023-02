Pogacar: ‘En el ciclismo actual no se puede subestimar a nadie’

Tadej Pogacar inicia este lunes su temporada 2023 con la Clásica de Jaén, una carrera en donde el esloveno comenzará su calendario de cara al Tour de Francia, su objetivo máximo en este año.



Es por ello que previo a esta carrera, el corredor europeo habló de todo y se refirió a varios temas como la competencia que espera en 2023, su equipo y el momento actual del ciclismo en Eslovenia.



De inicio, Pogacar dio sus razones por las que eligió Jaén como el punto de partida de su temporada.

“Me gusta probar nuevas carreras y este año Jaén, justo antes de la Vuelta a Andalucía, era un buen lugar para empezar. Este año todavía no he ido a la concentración de altitud y estoy teniendo una preparación un poco más gradual para la temporada. Entre todos decidimos que esta carrera era buen lugar para empezar”, comentó de inicio en diálogo para ‘Marca’.



“He oído que es una carrera diferente, con algunos tramos de grava. Supongo que eso la hace única con respecto a la mayoría de las carreras. Estoy deseando vivirla y ser partícipe”, complementó.



Por su parte, dio las razones por las que el ciclismo actual es una de las mejores épocas de este deporte: “Es difícil decirlo con seguridad, ya que sólo he corrido en este periodo y no en años anteriores. Pero, por lo que he vivido desde dentro del pelotón en los últimos años, tengo la sensación de que estamos creando una época especial”.



Siguiendo con este tema, el esloveno aseguró que pese a que Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard sus grandes rivales en el año, espera mucha competencia por parte del resto del pelotón: Seguro que serán dos grandes rivales, pero también muchos otros chicos. El nivel en el ciclismo es muy alto en este momento y no se puede subestimar a nadie.



Por otro lado, aseguró que su equipo el UAE Emirates está en su mejor momento y que los refuerzos han sido los indicados: El equipo fue realmente impresionante en el Tour Down Under y la actuación de Jay Vine fue buena. Me quito el sombrero. Por otro lado sí, creo que nos estamos haciendo más fuertes y mejorando gradualmente cada año. Pero tendremos que competir contra otros grandes equipos”.



Finalmente, habló del momento actual del ciclismo esloveno que vive su mejor momento con ciclistas como Roglic, Novak, Tratnik y el propio Pogacar.



“El ciclismo en Eslovenia está viviendo un periodo bonito y espero que lo que estamos haciendo pueda ayudar a inspirar a jóvenes”, concluyó.