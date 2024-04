Novak Djokovic vive amarga temporada: no ha logrado ser campeón

“Me siento decepcionado de perder un partido así”, respondió Nole luego de firmar una nueva derrota y eliminación, esta vez en medio de las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo frente al noruego Casper Ruud, quien lo venció con parciales 4-6, 6-1 y 4-6.



Además de sus derrotas, el serbio en Indian Wells firmó su peor caída en los últimos meses luego de ser vencido por el número 132 del ranking mundial, Luca Nardi.



Derrota tras derrota han complicado el camino de Djokovic en la temporada y ante estos malos resultados, también se suma la separación que tuvo con su entrenador Goran Ivanisevic, quien estuvo a su lado durante los últimos seis años.

Aunque los resultados de estos cuatro meses dejan a Novak sin ningún título, cabe resaltar que no son alarmantes y no es la primera vez que vive una situación parecida. Aunque si es inusual, el serbio ha logrado sobresalir en temporadas pasadas.



Desde su primera victoria en la ATP durante el 2006, esta es la tercera ocasión en la que Nole llega al mes de abril sin levantar un trofeo del circuito. La más reciente se dio en 2022, cuando se perdió el Grand Slam de Australia y todos los torneos en Estados Unidos, debido a su negativa de vacunarse contra el coronavirus.



“Estoy acostumbrado a estándares muy altos en términos de expectativas de resultados, por lo que no tener todavía un título, en comparación con los últimos 15 años, no es una gran temporada”, afirmó el número uno del ranking mundial.



Así mismo, en el 2018 tuvo que esperar hasta Wimbledon en julio para conquistar su primer título. Mientras que en la temporada 2022, se consagró en el Masters 1000 de Roma, que se disputa en mayo, por lo que tanto Nole como sus seguidores, están esperanzados que se repita la historia y pueda romper la mala racha que vive actualmente.



A pesar de no haber sumado puntos importantes de cara al escalafón, Novak completó este lunes 15 de abril 421 semanas siendo el mejor tenista del ranking establecido por la ATP.