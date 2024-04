Tour de los Alpes 2024: estos son los colombianos que están presentes

El Tour de los Alpes 2024 ya está en marcha con un pelotón cargado de importantes figuras para el ciclismo internacional, quienes desde este 15 de abril y hasta el 19 del mismo mes, se enfrentarán en cinco vibrantes etapas.



La edición número 47 de esta reconocida competencia tendrá la participación de cuatro colombianos, que desde la primera fracción, ya han sido protagonistas con el objetivo de ganar alguna fracción o ubicarse entre los primeros lugares de la clasificación general.

Aunque no hay una llegada en alto, el recorrido del Tour de los Alpes presenta numerosos premios de montaña, que le impondrán un grado de dificultad a la competencia que sirve para distintos pedalistas como preparación para el Giro de Italia.



¿Quiénes son los ciclistas colombianos que estarán en el Tour de los Alpes 2024?



Entre los nombres colombianos se encuentra el de Sergio Higuita con el Bora Hansgrohe, escuadra que se encuentra a la espera de que el pedalista retome su mejor rendimiento debido a que no ha logrado establecer victorias en la actual temporada con la escuadra alemana.



Seguidamente, aparece Iván Ramiro Sosa, principal pieza del Movistar, para conseguir una etapa o alguna de las clasificaciones. El nacido en Pasca, Cundinamarca, terminó dentro del top 10 en el Tour Colombia y ahora buscará un mejor resultado teniendo a sus compañeros como gregarios.



Esteban Chaves del EF Education EasyPost también se muestra como el favorito de la escuadra para conseguir importantes triunfos. Justamente, durante la primera fracción ocupó el tercer lugar, llegando con el mismo tiempo que el ganador, Tobias Foss. No obstante, Huhg Carthy y Jefferson Cepeda también le apuntan a que el bogotano les sirva como gregario.



Finalmente, el cuarto colombiano es Germán Darío Gómez del Polti Kometa. El joven pedalista, quien se quedó entre las últimas posiciones durante la fracción inaugural, espera aumentar su experiencia y conocimientos en esta valiosa carrera que hace parte del calendario UCI.