Carlos Alcaraz confirma drástica decisión: 'No tengo nada claro'

El mundo del tenis se encuentra a la expectativa de lo que pueda pasar en torno a Carlos Alcaraz, quien dio a conocer oficialmente que no estará en el Conde de Godó o también conocido como el ATP 500 de Barcelona, donde se esperaba su participación en el torneo que lo vio consagrarse campeón en la temporada pasada.



Alcaraz viene presentando molestias en su antebrazo derecho y aunque espero hasta el último momento para definir si podría participar en el certamen que marcará el regreso de Rafael Nadal, se confirmó que no podrá estar y ahora su futuro genera preocupación.

Tras realizar el anuncio, el tenista español dio declaraciones ante la prensa, sin responder ninguna pregunta, pero dejando claro que no podrá estar en Barcelona. “He querido venir y explicarlo con mis propias palabras aquí en persona. Este es un club que quiero mucho, he pasado aquí gran parte de mi vida, así que me gustaría comentaros mi situación actual”, dijo de entrada el número tres del ranking mundial.



¿Por qué Carlos Alcaraz no podrá estar en el ATP 500 de Barcelona?



Según el deportista, “todo empezó en Montecarlo” debido a que luego de un entrenamiento sintió “una molestia bastante importante en el antebrazo”. Seguidamente, comentó que el “sábado (13 de abril) me hice una prueba, de la cual salieron unas imágenes bastante positivas, algo que me dio esperanzas de cara a jugar este torneo”.



No obstante, nuevamente sintió molestias “cada vez que incrementaba la intensidad de la derecha”. Para Carlos, “ha sido una decisión difícil” y confesó que ahora su “objetivo es ir al Mutua Madrid Open”.



No obstante, dijo que “no lo tengo nada claro”. Y resaltó que: “No me quiero precipitar, no quiero decir que estaré al 100% en Madrid, aunque esa sea mi intención. Vamos a entrenar, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que esas sensaciones mejores”.



Ahora, el español se centrará en su recuperación y poder así estar en su máxima condición física para poder disputar el certamen en la capital española.