Movistar y Nairo Quintana no la pasan bien: dura realidad del equipo

La actualidad de Nairo Quintana es complicada, luego de conocerse que sufrió una rotura completa en el ligamento esterno-clavicular anterior de su brazo derecho en medio de una caída en el remate de la Vuelta a Cataluña.



Este hecho no solo lo obligó a retirarse de la competencia, sino también, a tener una nueva pausa en su calendario, que ya se había visto afectado cuando dio positivo para coronavirus tras disputar el Tour Colombia 2024.

Debido a esto, los planes que tenía la escuadra española con el colombiano han sido modificados y lo que, en un principio se quería, no se ha logrado luego de cuatro meses de la actual temporada.



La llegada del colombiano se dio con el objetivo de lograr nuevas victorias tanto de etapa como de clasificación general, sin embargo, a la fecha, Quintana no ha logrado conseguir un triunfo. Esto genera preocupación entre los seguidores y en torno del colombiano, quien se espera pueda participar en el Giro de Italia.



Según informa el portal Ciclismo Colombiano, a la fecha el Movistar Team se encuentra siendo uno de los equipos con peor rendimiento en lo corrido de la temporada debido a que se ubican en el último lugar antes de entrar a la zona roja con otros equipos que no la pasan bien.



Así mismo, los españoles tienen el riesgo de entrar a la zona del descenso de categoría debido a que se encuentran ubicados en la posición 16 con 13.317 puntos, seguido del Cofidis que se encuentra a tan solo mil unidades. De igual manera, el DSM está a menos de 2 mil puntos de superarlos, mientras que el Arkea ya tienen 11.039 unidades.



Por ahora, el pedalista de Cómbita se encuentra en proceso de recuperación y se espera en las próximas semanas pueda volver a las competencias en el viejo continente de cara a estar en su mejor rendimiento antes de iniciar el Giro de Italia.