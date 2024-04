Embalses siguen bajando su nivel: preocupación por el agua en Bogotá

Luego de varios días en los que Bogotá ha vivido el racionamiento de agua debido a los bajos niveles que hay en los principales embalses que suministran el preciado líquido a los habitantes de la capital colombiana, aún no se ha logrado llegar a la meta de ahorro, según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.



El mandatario explicó que a pesar de que los niveles de consumo en Bogotá han estado por debajo del promedio, aún se requiere de la colaboración por parte de la ciudadanía para evitar una crisis mayor.

De acuerdo al reporte diario, tanto de consumo como de nivel actual en el sistema Chingaza, en la ciudad se están consumiendo 16.01 metros cúbicos por segundo, lo cual significó un aumento debido en comparación al segundo día de racionamiento, cuando se logró un consumo de 15.8



“Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, escribió el mandatario.



¿Cuál es el nivel actual de los embalses en Bogotá?



En cuanto a los niveles de los embalses, se dio a conocer, que para este 15 de abril, el nivel se encuentra a un 15.76 por ciento. Cabe resaltar que el 9 de abril, se registró un nivel del 16.78 por ciento, por lo que su capacidad se ha reducido, en vez de ir aumentando. “La meta de abril es llegar al 20%”, afirmó Carlos Fernando Galán.



Esto también se ha venido agravando debido a que la temporada de lluvias no ha tocado en gran medida a Bogotá y sus sectores aledaños, por lo que las precipitaciones en los embalses no han sido considerables para poder llegar a la meta.



La principal recomendación que realizan las autoridades es tomar medidas que contribuyan al ahorro de agua, por parte de los capitalinos y habitantes de municipios aledaños que también se encuentran bajo racionamiento.