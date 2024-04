¿Se demora el agua en llegar tras el racionamiento? esta es la razón

La ciudad vive las primeras jornadas del racionamiento de agua y en distintos sectores, durante la finalización del primer turno, se dieron a conocer algunas demoras en la restauración del servicio.



Este viernes 12 de abril, se dio inicio al proceso de apertura de válvulas a las 8:00 a.m. tras 24 horas de cierre total, así mismo se requiere que haya una estabilización de las presiones y control en los caudales para evitar afectaciones en las tuberías.

El alcalde Bogotá responde ante posibles demoras en el restablecimiento del servicio de agua



Debido a esto, el restablecimiento del servicio puede tardar algunos minutos o incluso horas, según comentó el alcalde Carlos Fernando Galán, "eventualmente puede que a la gente le llegue un poco antes de las 8 de la mañana o después".



Así mismo, desde el distrito hacen un llamado para que los conjuntos residenciales, edificios y empresas no prioricen el llenado de tanques, ya que esta acción retrasa la llegada del agua a la totalidad del sector.



"Efectivamente, el hecho que a las 8 y un minuto no tengan agua, no significa que estemos incumpliendo en la apertura. Es que eso toma tiempo y puede ser de varias horas en algunos puntos. Estamos tratando incluso en arrancar un poco antes la apertura para que no sea tan demora", afirmó el mandatario.



Según explicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) las demoras pueden presentarse debido a distintos factores como la distancia entre la vivienda y la válvula que le suministra el agua. Además, esta situación se incrementa si hay un sobre consumo en los hogares a las que se va restableciendo el servicio.



Finalmente, también comenta que se pueden presentar cambios de coloración en el agua, esto sin afectar la potabilidad del preciado líquido.