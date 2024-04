Definidas semifinales del Masters de Montecarlo: emocionantes juegos

El tercer Masters 1000 de la temporada empieza a llegar a su recta final. Este viernes 12 de abril se disputaron los juegos de cuartos de final, dejando a solo cuatro tenistas que ahora buscarán el anhelado cupo a la final en Montecarlo.



Uno de los favoritos a consagrarse campeón es Jannik Sinner, quien vive un destacado momento tras registrar 25 victorias en los 26 juegos que ha disputado. El italiano venció en tres sets al nacido en Dinamarca, Holger Rune con parciales 6-5, 6-7 y 6-3m logrando así su pase a la semifinal.

En cuanto al griego Stefanos Tsitsipas, la situación no fue diferente y en dos mangas, logró derrotar a Karen Khachanov, quien venía de derrotar a Daniil Medvedev en los octavos de finales.



Ahora Stefanos y Jannik disputarán la primera semifinal de Montecarlo este sábado 13 de abril a las 6:30 a.m. (hora Colombia).



En cuanto a la otra llave, Novak Djokovic no tuvo mayores problemas para sumar una nueva victoria que lo conduce a estar más cerca de su primer trofeo de la temporada y derrotó 7-5 y 6-4 al australiano Alex de Minaur, quien se despidió del torneo.



Finalmente, el último duelo de los cuartos de final será protagonizado por el francés Ugo Humbert y el noruego Casper Ruud. El ganador de esta llave tendrá que medirse con el número uno del ranking mundial, Novak Djokovic, en segundo turno del próximo sábado.



Cabe mencionar que la final del Masters está programada para disputarse el día domingo 14 de abril en un horario aún por definir.



Así quedaron las llaves de semifinales del Masters 1000 de Montecarlo 2024:



Stefanos Tsitsipas vs Jannik Sinner



Novak Djokovic vs ganador entre Ugo Humbert y Casper Ruud

