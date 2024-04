Juegos Olímpicos sufre sensible baja: Yulimar Rojas tuvo grave lesión

A falta de menos de tres meses para el inicio de los Juegos Olímpicos en París, Francia, se dio a conocer este viernes 12 de abril, que la atleta venezolana Yulimar Rojas, reconocida por ser campeona olímpica en Tokio 2020 no podrá competir en esta edición de las justas debido a una grave lesión que sufrió mientras estaba entrenando.



Según dio a conocer la plusmarquista mundial de salto triple, por medio de un comunicado oficial, mientras se encontraba entrenando, “a la recepción de un salto, tuve un dolor intenso que se traduce en una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo”.

Debido a esto, no podrá estar presente y representando al país en los Juegos Olímpicos que darán inicio el próximo 26 de julio. “Quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024”, comentó la deportista.



“Hoy (12 de abril) ya me encuentro en recuperación tras mi operación que fue realizada el jueves 11 de abril en la Clínica Cemtro de Madrid, España, con un maravilloso equipo de profesionales”, se lee en la misiva publicada a través de las redes sociales de la atleta.



Seguidamente, Yulimar afirmó que “han sido horas muy complejas” y confiesa que se ha sentido “afectada emocionalmente” por no poder estar presente en París 2024. “El deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente, pero hoy me toca parar”, resaltó.



El objetivo de Rojas era conseguir medalla olímpica en salto triple y de longitud para imponer su nombre en la historia del deporte venezolano al conseguir medallas en ambas disciplinas. Cabe mencionar que además de Tokio, la atleta tiene un bronce en Río 2014 y en su palmares reposan siete títulos mundiales, cuatro al aire libre y tres bajo techo.



“Quiero agradecer a mi familia y a todo mi equipo de trabajo, quienes en estos momentos no se han separado de mí tratando de hacer entender la situación tan compleja por la que atravieso. Les deseo mucho éxito a nuestra delegación venezolana en París, desde ya estoy muy orgullosa de ustedes”, concluyó.