Djokovic, entre abucheos y polémica, busca su primer trofeo del 2024

Novak Djokovic quiere volver a conquistar un título, algo que no ha logrado durante la temporada 2024 en la que ha visto como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han ganado los más importantes trofeos del circuito ATP.



En el Masters 1000 de Montecarlo, el serbio busca retomar su mejor nivel y en el duelo de octavos de final frente al italiano Lorenzo Musetti, vivió un polémico momento que le ha dado la vuelta al mundo.



El número uno del mundo ganó su encuentro 7-5 y 6-3 en medio de un partido vibrante donde el italiano intentó dar la sorpresa, pero Nole no le permitió ocupar un lugar entre los mejores ocho del certamen.



Djokovic sostiene una difícil relación con los amantes del tenis, quienes le han dejado saber que no es el favorito en distintos momentos. Justamente, cuando se disputaba el primer set, Nole recibió abucheos por parte de los asistentes al duelo que rechazaban las discusiones entre el tenista y el juez de silla.



Al percatarse, Novak no dudo en responder ante esta situación y con una desafiante actitud, incitaba a los aficionados a que lo continuarán abucheando con sus manos alzadas.



Finalmente, Djokovic se quedó con la victoria y logró romper una mala racha de cinco años sin estar presente en la fase de cuartos de final del Masters 1000 en Montecarlo, torneo que ya logró conquistar en el 2012 y 2015.



Tras el término del juego, Nole se refirió ante lo acontecido en rueda de prensa: “Intento transformarlo en algo que sea constructivo para mí. No busco problemas con el público. Si empiezan a silbarme, jugaré mejor. No es mi tipo de mentalidad, pero si la gente empieza a reaccionar de una cierta forma, que creo que no merezco, que siento que no es justa ni explicable, reaccionaré”.



Así mismo, por medio de sus redes sociales escribió: “Dedico esta victoria a la orquesta”. Haciendo referencia a lo hecho mientras era abucheado.



Así quedó registrado el momento de tensión que se vivió entre Djokovic y los asistentes al duelo de octavos de final: