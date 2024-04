Daniil Medvedev: lanzó su raqueta, fue abucheado y peleó con el juez

Uno de los mejores tenistas en la actualidad es Daniil Medvedev, quien ocupa la cuarta posición del ranking ATP, siendo superado solamente por Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El tenista ruso ha sobresalido en el deporte blanco por su talento y habilidad dentro del campo de juego, sin embargo, también se ha ganado una fama por sus cuestionables actitudes y reacciones cuando las cosas no salen bien.



Recientemente, en el juego válido por los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, Daniil volvió a protagonizar un polémico momento en medio del juego ante su compatriota Karen Khachanov, quien lo derrotó con parciales 6-3 y 7-5.

El hecho sucedió cuando el partido se encontraba 5-5 durante la segunda manga. En ese momento, Medvedev explotó de la rabia luego de cometer una doble falta. El tenista desató su ira lanzando la raqueta hacia un costado del campo de juego.



Inmediatamente, los asistentes al partido, reprocharon la acción del ruso y lo abuchearon por algunos segundos. No obstante, el hecho no terminó y cuando se fue al descanso, comenzó a discutir con el juez de silla.



Segundos más tarde, siguió comentando su malestar con una supervisora de la ATP, por lo que él manifestaba como una bola dudosa. Ante esta situación, Daniil siguió peleando con el juez, quien tomó la decisión de sancionarlo con un punto.



Cabe mencionar que en el duelo anterior ante Gaël Monfils, Daniil protagonizó una situación similar y al término del juego confesó que: Estoy intentando trabajar para que me vuelva loco menos y afecte menos a mi juego”.



El ruso no logró clasificar a los cuartos de final de Montecarlo y ahora tomará algunos días de descanso mientras define cuál será su próxima competencia disputar.



Así quedó registrado el polémico momento: