Nairo Quintana reaparece entrenando e ilusiona: 'aquí seguimos a tope'

Nairo Quintana sufrió una caída en la última etapa de la Vuelta a Cataluña y aunque en un principio no parecía de gravedad, el pasado 4 de abril, el Movistar Team confirmó que tras exámenes médicos, se presentó una rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho.



Ante esto, se dio también la confirmación que no podría estar en el Tour de los Alpes, debido a que necesitaba más tiempo para recuperarse totalmente de las heridas.



A pesar de que aún no se ha confirmado cuál será la próxima carrera en la que estará, Quintana no se baja de la bicicleta y en las últimas horas se dio a conocer un video en el que se muestra un avance en su recuperación.



Según se ha informado, Nairo se encuentra en el país adelantando su proceso y aunque fue visto con su brazo inmovilizado, el de Cómbita se subió al simulador o también conocido como rodillo en su lugar de residencia y pudo pedalear durante algún tiempo.



En la pieza audiovisual, Quintana no porta el cabestrillo y con una de sus manos se observa como aprovecha para hidratarse con una caramañola.



¿Podrá Nairo Quintana llegar en condiciones al Giro de Italia?



Este nuevo reporte ha esperanzado a los seguidores del pedalista que ahora ven más cerca el regreso de Nairo a las competencias vestido con el malliot del Movistar. Además, el colombiano escribió sobre el video que: “Aquí seguimos a tope...”, haciendo referencia a que se encontraría en plenas condiciones.



Según informó el portal Ciclismo Colombiano, en el entorno del equipo hay buenas sensaciones y creen que “puede llegar antes a correr” para continuar su preparación rumbo al Giro de Italia a iniciarse el próximo sábado 4 de mayo.



Este es el video en el que se observa a Nairo Quintana sin cabestrillo y entrenando