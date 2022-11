Nairo Quintana: el ciclista reveló información clave sobre su futuro

Durante un evento publicitario realizado este viernes, Nairo Quintana aseguró que el próximo año estará rodando en las Grandes Vueltas del World Tour y dio a entender que ya tiene nuevo equipo para 2023.



"No puedo decir mucho más. Estaremos en el WorldTour, vamos a seguir pedaleando fuerte, vamos hacia adelante. La idea es seguir motivado para ganar carreras y representar a mi tierra", aseguró durante la presentación del ‘Gran Fondo Nairo Quintana’ que se correrá en Medellín.



Además, mencionó que pese a la decisión del TAS y su descalificación del Tour de Francia 2022 por parte de la UCI, piensa estar en las grandes carreras en 2023: "Es lo que tengo en mente y vamos con fuerza para hacerlo. El próximo año estaremos en las grandes".

Por su parte, no reveló el nombre de su nuevo equipo y comentó que ya habría dicho que escuadra lo fichó si tuviera el permiso: "Son políticas de ellos, por mí lo diría ya".



Finalmente, no descartó un regreso al Movistar en un futuro: "La verdad que hemos tenido muy buena relación con ellos, hemos pasado ocho años de grandes éxitos y por qué no volver. Igualmente, seguimos viendo las opciones. Eso es lo importante, que tenemos opciones para seguir y que estoy animado para seguir".



Cabe señalar que Nairo actualmente está sin equipo luego de finalizar su vínculo con el Arkéa Samsic, escuadra con la que a pesar de haber renovado no siguió.