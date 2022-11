Nairo Quintana respondió al interés del Team Medellin de contratarlo

Hace unas horas, el Team Medellín le abrió las puertas a Nairo Quintana para que continuará su carrera deportiva con la escuadra colombiana que hace parte de los equipos con categoría continental.



Este ofrecimiento lo hicieron mientras se define el futuro del boyacense quien recientemente salió del Arkéa Samsic pese a haber renovado con ellos por tres años más.



“Nairo es nuestro gran representante del ciclismo colombiano ante el mundo. Por eso, desde el Team Medellín EPM le ofrecemos continuar su carrera deportiva con nosotros con un amplio calendario nacional e internacional. Qué orgullo sería para Medellín que nos representes”, mencionó el equipo antioqueño en redes sociales.

Qué orgullo sería para Medellín que nos representes. pic.twitter.com/4WwEjAmjLC — Team Medellín EPM (@team_medellin) November 17, 2022

Ante este interés, Nairo Quintana no se quedó callado y entre risas respondió a la propuesta: "Muchas gracias por la invitación, la verdad no es está dentro de mis presupuestos, en el momento. Seguimos pedaleando, seguimos hacia adelante y bueno, es así.", dijo en entrevista para Telemedellín.



En Colombia, Nairo corrió en dos equipos durante el inicio de su carrera deportiva y los cuales fueron el Boyacá es para Vivirla en 2009 y el Café de Colombia entre 2010 y 2011. De ahí dio el paso al Movistar en 2012.



Mencionado esto, la respuesta negativa de Nairo da entender que no quiere abandonar la elite del ciclismo a pesar de la desestimación de la apelación por parte del TAS sobre la sanción impuesta por la UCI en el Tour de Francia 2022.