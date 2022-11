Álvaro Hodeg relató el calvario que vivió tras su accidente en 2021

La vida de Álvaro Hodeg cambió un 18 de diciembre de 2021 cuando sufrió un duro accidente en donde se rompió uno de sus pies y una mano que puso en duda su carrera deportiva.



De hecho, el deportista tuvo que pasar por 12 cirugías en donde le enderezaron los huesos del tobillo, la muñeca y el hombro con varias varillas dentro de su cuerpo.



Al principio el diagnóstico médico fue muy negativo ya que los médicos le dijeron que no podía caminar. Sin embargo, el pedalista con mucho sufrimiento y disciplina no solo pudo volver a caminar sino también volver a montarse a la bicicleta.

Luego de varios meses en recuperación, Hodeg dio una actualización de su estado de salud y del apoyo que ha tenido por parte de Tadej Pogacar en estos últimos meses.



“Estoy feliz de estar otra vez haciendo ejercicio, compartiendo con amigos, de salir a montar bici que es lo que más me gusta. Solo tengo felicidad y cosas lindas que me han pasado estos días en bicicleta”, comentó el pedalista en entrevista para el diario ‘AS’.



“Hubo días bastante duros porque muchos pronósticos no fueron los mejores o los que más queríamos escuchar. Muchos médicos suponían que no volvería a caminar, decían que me olvidara de la bicicleta”, añadió.



Por su parte, aseguró que varios de sus compañeros en el UAE están impresionados con su evolución: “La mayoría de los compañeros se han quedado impresionados porque todos me dicen que no parece que llevara un año sin montar, incluso yo me siento muy bien, no sé si de tantas ganas que tenia de montar, pero muy feliz”.



Por último, categorizó su caso como un milagro y mencionó que espera competir en 2023: “Viví un milagro porque los médicos no creían que fuera a estar montando en bici y ayer hice casi 140 km en la bicicleta y creo que el tobillo, que se supone era lo que más me iba a incomodar no me dolió. Llegué muy cansado, pero no hubo molestia. Si todo sigue así debería estar compitiendo el próximo año”.