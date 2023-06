Nairo Quintana descartó su regreso en la Vuelta a Colombia

Desde el pasado 5 de febrero en los Nacionales de Ruta donde quedó tercero, a Nairo Quintana no se le ha visto en una competencia oficial. Desde entonces el pedalista ha seguido con su entrenamiento y ha estado presente en varios eventos.



Pues bien, mucho se especuló de que Nairo podría participar en la Vuelta a Colombia 2023, pero en las últimas horas el propio ciclista confirmó que no estará en la competencia nacional.



“Estuve trabajando bastante en Colombia, ya estoy aquí en Europa entrenándome juicioso. Quería comentarles que no voy a correr Vuelta a Colombia, sigo aquí preparándome esperando lo que nos depara el futuro para seguir alegrando los corazones de nuestros seguidores”, señaló el corredor de 33 años.

Ante esto, Nairo concentrará todos sus esfuerzos en intentar conseguir un equipo antes del final de temporada. Sin embargo, esto se antoja complicado ya que la temporada ya está bien avanzada por lo que el colombiano seguramente espere al 1 de agosto para retomar las negociaciones con algún equipo europeo de primer nivel.



Vale resaltar que Nairo, ante su ausencia en competencias oficiales, ocupa el puesto 18 de los colombianos y el 694 a nivel mundial en el más reciente ranking UCI.