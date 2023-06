Nairo Quintana: crece la incertidumbre sobre el futuro del ciclista

Nairo Quintana sigue sin conseguir equipo en el World Tour y desde su salida del Arkea en septiembre de 2022 tras su descalificación del Tour de Francia continúa buscando una escuadra que le ofrezca lo que quiere.



Mucho se ha hablado de que en verdad hay un veto en contra del ciclista y que por ello no ha sido contratado por nadie, pero desde entonces ha buscado su inocencia, pero pese a que estuvo dos meses en Europa nadie lo contrató.



Pues bien, ante esto, la incertidumbre entornó al futuro del boyacense sigue creciendo y en las últimas horas el periodista Óscar Restrepo informó que las cosas van a peor para el ciclista colombiano.

"Lo que he conocido a través de gente cercana es que se agotaron las posibilidades de Nairo Quintana. No hay en este momento una opción que sería justa para él por su preparación y sus ganas", comentó el comunicador en el programa ‘El Leñero’.



No obstante, Restrepo asegura que pese a que no hay opciones disponibles, el entorno de Nairo siguen pendiente de cualquier movimiento.



"En este instante, los teléfonos están prendidos y pendientes pero no hay llamadas ni consuelos, hasta ahora", agregando que también el alto salario de Quintana ha impedido su contratación en varios equipos.



Finalmente, el periodista mencionó que Nairo viajó a Barcelona para agotar sus últimas opciones, pero todo indica que el corredor esperará hasta el 1 de agosto para comenzar a negociar con equipos World Tour de cara a la temporada 2024.