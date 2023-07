Nairo Quintana confirmó que no correrá la Vuelta a España 2023

Nairo Quintana se encuentra en Boyacá entrenando y gestionando su escuela de ciclismo. El ciclista pasa los días con los jóvenes que se están formando y también gestionando sus negocios.



No obstante, el ciclista se detuvo a charlar con el diario AS y allí aseguró que no correrá la Vuelta a España, pese a los rumores que lo situaban en la partida de esa gran vuelta.



“No, no hay nada. Seguimos en la lucha de seguir hac#ia adelante. Seguimos preparándonos para en cualquier eventualidad, presentarnos en donde se pueda”, comentó de entrada.

Ante la pregunta de si está cerca la vuelta al ciclismo mencionó: “No lo sabemos todavía. Ya quisiéramos que estuviese ya todo solucionado”.



Por su parte, se refirió a los malos resultados que ha tenido el ciclismo colombiano recientemente: “Yo lo llevo diciendo desde hace 4 años. El ciclismo cambió y ha evolucionado. Unos me llaman casi que nazista porque si somos sinceros, al día de hoy, un ciclista de menos de 1.75 de medida ya prácticamente es nulo para el ciclismo actual. Los físicos perfectos son cuerpos atléticos que pasan esa altura. Nosotros, pues somos lo que la tierra nos ha dado, pero también nos dieron coraje y fuerza y hemos intentado cambiar y evolucionar los entrenamientos. Si no cambiamos la forma de entrenar, nos vamos a quedar atrás. Yo hace mas de 5 años ya los he ido cambiando y he ido estando a la vanguardia de los entrenamientos”.



Además, aludió al bajón de rendimiento a las pocas ayudas que el gobierno ha dado a las escuelas de ciclismo: “En Boyacá tenemos nuestro programa Boyacá Raza de Campeones, impactamos a más de 2000 niños y tenemos monitores, preparadores, les damos bicicletas, pero en realidad son cosas muy básicas. Teníamos algo de ayudas con el gobierno, pero están paradas esas ayudas. Seguimos y trabajamos con lo que tenemos, pero nos hace falta. Las últimas bicicletas que compramos ya son de hace 5 años y cada año hay que cambiarlas, pero para todos los niños no hay. Para un proceso bien hecho, necesitamos unos profesionales de calidad y certificados y todo lo que se necesita para que algo funcione, que es dinero y hoy no hay dinero”.



Por otro lado, dio su opinión sobre los colombianos en el Tour: “Cada uno debe aprovechar cada momento y ver sus posibilidades y sacar provecho a su cuerpo. Si uno no está para ganar tiene que aprovechar para ayudar a su equipo y llevarlo adelante. De todas maneras, todos nos equivocamos y cuando hace unos años hicimos seis podios en las grandes, creíamos que éramos los reyes del mundo y que eso iba a durar para toda la vida. Había que disfrutarlo porque esto no se verá toda la vida. Esto difícilmente se vuelve a repetir y así lo fue y hoy como estamos mal acostumbrados, señalamos y apagamos el televisor porque nos da rabia”.



Finalmente, habló de su viaje por Europa y sus negocios: He estado con la familia, disfrutando, rehaciendo mi vida, haciendo proyectos a futuro, haciendo empresa, abriendo empresa en el extranjero y probando de todo. No me he dedicado solo a ser ciclista también a otras cosas que me apasionan. He tenido mucho trabajo y seguimos preparando el Gran Fondo en México en octubre y en la última semana de noviembre los esperamos en Santander”.