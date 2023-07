Mundial Femenino 2023: resultados y posiciones de fecha 1, EN VIVO

Conozca EN VIVO cómo avanza la primera jornada del Mundial Femenino de Australia - Nueva Zelanada, donde la Selección Colombia se estrenará el próximo lunes ante Corea del Sur. Resultados y posiciones actualizadas.

Grupo A

Resultados

Nueva Zelanda 1-0 Noruega

Suiza 2-0 Filipinas



Posiciones

1. Suiza - 3 pts (+2)

2 Nueva Zelanda - 3 pts (+1)

3. Noruega - 0 pts (-1)

4. Filipinas - 0 pts (-2)

Grupo B

Resultados

Australia 1-0 Irlanda

Nigeria 0-0 Canadá



Posiciones

1. Australia - 3 pts (+1)

2. Canadá - 1 pt (0)

3. Nigeria - 1 pt (0)

4. Irlanda - 0 pts (-1)

Grupo C

Resultados

España 3-0 Costa Rica

Zambia vs Japón (Sábado 22 de julio, 2:00 am)



Posiciones

1. España - 3 pts (+3)

2. Japón (Sin jugar*)

3. Zambia (Sin jugar*)

4. Costa Rica - 0 pts (-3)

Grupo D

Partidos

Inglaterra vs Haití (Sábado 22 de julio, 4:30 am)

China vs Dinamarca (Sábado 22 de julio, 7:00 am)



Posiciones

China

Dinamarca

Inglaterra

Haití

Grupo E

Partidos

Estados Unidos vs Vietnam (Viernes 21 de julio, 8:00 pm)

Países Bajos vs Portugal (Domingo 23 de julio, 2:30 am)



Posiciones

Países Bajos

Portugal

Estados Unidos

Viertnam

Grupo F

Partidos

Francia vs Jamaica (Domingo 23 de julio, 5:00 am)

Brasil vs Panamá (Lunes 24 de julio, 6:00 am)



Posiciones

Brasil

Francia

Jamaica

Panamá

Grupo G

Partidos

Suecia vs Sudáfrica (Domingo 23 de julio, 12:00 am)

Italia vs Argentina (Lunes 24 de julio, 1:00 am)



Posiciones

Argentina

Italia

Sudáfrica

Suecia

Grupo H

Partidos

Alemania vs Marruecos (Lunes 24 de julio, 3:30 am)

Colombia vs Corea del Sur (Lunes 24 de julio, 9:00 pm)



Posiciones

Alemania

Colombia

Marruecos

Corea del Sur