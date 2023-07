Falleció Tony Bennett, reconocido cantante a los 96 años de edad

Tony Bennett fue uno de los grandes cantantes en la historia de Estados Unidos en las últimas siete décadas. Desafortunadamente se supo este viernes que falleció en Nueva York a los 96 años de edad.



El cantante que destacaba por su cálida personalidad y constancia, se ganó al público en los 90, pero más adelante fue diagnosticado en 2016 con la enfermedad de Alzheimer.



El icónico artista estadounidense es uno de los últimos exponente de los cantantes de salón del Siglo XX. Lanzó unos 70 álbumes, lo que le valieron ganar 19 Premios Grammy.

Algunos de sus éxitos más recordados son ‘Blue Velvet’ y ‘I Left My Heart In San Francisco’. En su repertorio también hay varios clásico de la música popular estadounidense, como baladas y jazz.



El artista gozó de una impresionante voz y su mentor fue Frank Sinatra, otro de los grandes íconos de la música estadounidense.



En 2014, Bennett rompió su récord como el artista vivo de mayor edad con un álbum número 1 en la lista Billboard 200 con ‘Cheek to Cheek’, un proyecto que hizo con Lady Gaga.



Vale señalar que se desconoce la razón de su deceso, pero se habría derivado de su Alzheimer que sufría desde hace tiempo.