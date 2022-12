Murió Ercole Baldini, campeón olímpico, mundial y del Giro de Italia

He was known as the "Treno di Forlì" 🚂

That train has now stopped forever 💔

Goodbye Ercole, hall of famer and winner of the 1958 Giro d'Italia



Si è fermato per sempre il Treno di Forlì 🚂

Ciao Ercole, hall of famer e vincitore del Giro d’Italia del 1958 💔#Giro pic.twitter.com/bom6P6Ptl5