'Bici Go': Corferias albergará la tercera edición del evento

Desde este jueves 1 de diciembre y hasta el domingo 4 de diciembre, Corferias realizará la tercera edición de 'Bici Go', un espacio en donde se reunirán los aficionados del ciclismo, deportistas profesionales y amantes de las bicicletas en general.



La feria, que espera recibir al menos 17.000 visitantes durante sus cuatro días, tendrá a 60 expositores que representarán la industria del ciclismo, con una amplia muestra de bicicletas mecánicas y eléctricas, accesorios, indumentaria, vestuario, calzado y nutrición.



'Bici Go' desde su primera edición se viene consolidando como un evento en donde expertos, aficionados y demás puedan intercambiar sus conocimientos con respecto al ciclismo a partir de una agenda variada que contará con actividades, talleres y experiencias.

En pocas horas inicia #biciGO y estamos preparando todo para que los aficionados, amantes de la bicicleta y público en general hagan parte de la #CoolturabiciGO.



Nos vemos desde 1 al 4 de diciembre en #Corferias. Adquiere tus entradas en https://t.co/rrMcVIHUjo pic.twitter.com/lcecXov7dQ — corferiasbogota (@CorferiasBogota) November 30, 2022

Por su parte, en esta versión del evento, se abordarán temas como la conquista del ciclismo en Europa, el ciclismo y la fotografía, literatura y ciclismo, ciclismo femenino entre otros temas de interés.



Además, habrá actividades destacadas como el Xtreme Fest, en el cual varias personalidades del BMX participarán en un show de freestyle donde estos deportistas mostrarán sus habilidades y destrezas acrobáticas.



Junto a esta actividad, 'Bici Go' también contará con el Critérium y Dual Slalom, Pusk Bike y un Bike Café, un espacio en el que se compartirá historias de vida sobre los grandes ciclistas del país, firma de autógrafos, jornadas de fotografías y demás.



Carlos Ruiz Vásquez, director de 'Bici Go', aseguró que este evento se está consolidando como la plataforma predilecta para el público amante de las bicicletas.



“Los visitantes serán parte de la cultura global que no se detiene, por medio de actividades, una agenda académica y demás que permitirá adoptar el uso de la bicicleta como un estilo de vida y una pasión para los niños que se quieran convertir en ciclistas”, comentó.



Cabe señalar que 'Bici Go', será una de las últimas ferias que tendrá Corferias en este año. La siguiente será ‘Expoartesanías’ del 4 al 20 de diciembre.