Max Verstappen se refirió a su polémica con Sergio Pérez

Luego de su polémica en el Gran Premio de Brasil en donde Max Verstappen hizo caso omiso a la orden de dejar pasar a su compañero de equipo, Sergio Pérez, para no perder puntos para el subcampeonato de la Fórmula 1, el propio piloto neerlandés se refirió al tema después de varios días en silencio.



El corredor de Redbull aseguró que el equipo entendió su postura de porque no dejó pasar a ‘Checo’ y que todos ahora se mueven en la misma dirección para cerrar de la mejor manera una temporada en donde la escudería austriaca dominó en gran parte.



"No se trata de la posición, no importa si es el primero, segundo, quinto, séptimo o décimo; se trataba de algo que pasó antes en la temporada, y eso ya lo expliqué en México, y el equipo entendió y estuvo de acuerdo", comentó Verstappen de inicio.

“Nunca he sido un mal compañero de equipo para nadie, siempre he sido muy útil y el equipo sabe que siempre pongo al equipo por delante, porque al final del día es un trabajo de equipo, así que sí, creo que lo que aprendimos de eso es que tenemos que ser un poco más abiertos y comunicarnos mejor entre nosotros”, añadió.



Por su parte, el bicampeón de la F1 mencionó que no estaba enterado de ningún cambio de posición para ayudar a su compañero en Brasil.



“Tuvimos una pequeña falta de comunicación el sábado y el domingo; no me habían dicho nada sobre un posible cambio o lo que sea. Solo en la última vuelta se dijo en la radio, y creo que ya deberían haber sabido mi respuesta por lo que dije la semana anterior".



Finalmente, como dijo terminado el Gran Premio de Brasil, Verstappen afirmó que ayudará en todo lo posible para que Pérez consiga el subcampeonato.



"Como equipo, nunca hemos terminado primero y segundo, así que si pudiéramos lograr eso, sería increíble, y seguro que, si la oportunidad está ahí para ayudar como equipo, vamos a hacer eso”, concluyó.