Nico Hullkenberg fue confirmado como nuevo piloto de Haas

El equipo Haas de Fórmula 1 confirmó este jueves la contratación del alemán Nico Hulkenberg de cara a la temporada 2023. El piloto regresa a la categoría luego de tres años sin un asiento fijo ya que su última temporada completa fue con Renault en 2019.



El piloto reemplazará en el puesto a su compatriota Mick Schumacher quien después de dos años en la F1 dejará la máxima categoría y su futuro por el momento es incierto.



Tras el anuncio de la oficialización de Hulkenberg, Schumacher no ocultó su decepción con la decisión del equipo: "Esta va a ser mi última carrera con Haas F1 Team. No quiero ocultar el hecho de que estoy muy decepcionado por la decisión de no renovar nuestro contrato”.

“Sin embargo, me gustaría agradecer tanto a Haas F1 como a Ferrari por darme esta oportunidad. Esos años juntos me han ayudado a madurar tanto técnica como personalmente. Y especialmente cuando las cosas se pusieron difíciles, me di cuenta de cuánto amo este deporte", complementó.



Por otro lado, Hulkenberg se mostró muy feliz de volver a un puesto fijo en la Fórmula 1: "Me siento como si nunca hubiera dejado realmente la F1. Estoy emocionado por tener la oportunidad de volver a hacer lo que más me gusta y quiero agradecer a Gene Haas y Gunther Steiner su confianza”.



De esta manera, Haas en tan solo dos años pasa de tener dos novatos en su plantel como lo eran Schumacher y el ruso Nikita Mazepin a optar por dos veteranos como lo son Magnussen y Hulkenberg que seguramente explotarán el potencial del auto que construya Haas en 2023.



Cabe señalar que para la parrilla 2023 de la F1 solo queda libre un asiento, el del equipo Williams el cual parece que será para el joven piloto estadounidense, Logan Sargeant.