Los Warriors se impusieron a los Clippers de la mano de Wiggins

Los Golden State Warriors se recuperaron de su dura derrota ante New Orleans Pelicans sufrida el lunes y en la noche de este miércoles, los de San Francisco vencieron a Los Ángeles Clippers por 124 a 107.



El actual campeón de la NBA se impuso durante todo el juego a pesar de que en el tramo inicial el duelo comenzó parejo ya que solo pudo sacar tres puntos de distancia en el cuarto inicial. Sin embargo, aumentó la diferencia gracias a Andrew Wiggins y otros jugadores.



Para la segunda mitad del encuentro, los Clippers, que no contaron con ninguna de sus figuras, se repusieron en el tercer cuarto, pero no fue suficiente para poder remontar el resultado ya que en el último cuarto los Warriors sacaron una diferencia mínima para llevarse el partido.

Wiggins lideró el puntaje para los Warriors en este duelo con 31 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias seguido de Stephen Curry con 22 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. Klay Thompson también tuvo una buena aportación anotando 18 puntos.



Por su parte, para los Clippers el mejor fue Marcus Morris con 19 anotaciones conseguidas seguido de Terance Mann y Norman Powell con 17 puntos respectivamente.



Con este resultado, Golden State es 11° en la Conferencia Oeste con una marca de 9-10 mientras que los Clippers son 6° con un récord de 11-8 en lo que va de la temporada.



Otros resultados:



Cavaliers 114-96 Trailblazers



Hornets 107-101 76ers



Pacers 101-115 Timberwolves



Hawks 115-106 Kings



Heat 113-105 Wizards



Celtics 125-112 Mavericks



Raptors 98-112 Nets



Bucks 113-118 Bulls



Spurs 110-129 Pelicans



Thunder 126-131 Nuggets



Jazz 116-125 Pistons