Shaquille O'Neal confesó que de pequeño por poco arruina su vida

A pesar de estar retirado desde hace varios años, Shaquille O’Neal sigue dando de que hablar no solo por la gran carrera deportiva que tuvo, sino también por su vida fuera del deporte.



Y es que el ex basquetbolista ha logrado consolidarse en numerosos negocios y ha estado presente en varios anuncios que ha aumentado su fortuna la cual está en 600 millones de dólares aproximadamente.



Sin embargo, dejando al margen todo esto, Shaq habló de su vida personal desde un lado más íntimo y lo hizo para la revista ‘People’ en donde habló de su infancia y juventud.

“Cada vez que iba a un lugar, rápidamente me hacía un nombre. Descubriría quién era ‘el tipo’, le estudiaría y le golpearía. Tomaría su lugar. Todos sabían quién era yo”.



De igual forma contó que tuvo un infortunio de pequeño que poco le arruina su vida: “Casi mato a un niño”, dijo mientras explicaba que en su infancia tuvo una pelea en la que se excedió y que casi termina en tragedia.



“Me mostraron la cárcel. Cambié todo para convertirme en el payaso de la clase. Sólo para gustarle a la gente. Era otro mecanismo para lidiar con mi inseguridad. Yo no era... todavía no soy un líder. Era un seguidor en el camino equivocado”, concluyó.