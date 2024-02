Cortes de luz en barrios de Bogotá para hoy, miércoles 21 de febrero

Frecuentemente, Enel Colombia, empresa encargada de brindar el servicio de energía eléctrica a los habitantes de Bogotá, realiza trabajos de mantenimiento y reparación, con el objetivo de brindar y garantizar un servicio óptimo.



Por eso, la entidad ha programado en la jornada de este miércoles 21 de febrero algunos cortes en distintos barrios de la capital, para que operarios puedan realizar las obras de mantenimiento en las redes eléctricas.

Estas suspensiones del servicio pueden tardar hasta ocho horas dependiendo la complejidad del trabajo a realizar, por lo que se recomienda a los usuarios afectados, tener alternativas para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



A continuación, las localidades, barrios y horarios dónde se tienen previstos cortes de luz para el día miércoles 21 de febrero de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. De la CL 48 SUR a CL 50 SUR entre Cr.71 a Cr.73 - Barrio Boita.



Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 37 SUR a CL 39 SUR entre Cr.96 a Cr.98 - Barrio Galán.



Localidad Usme

Desde las 8:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. De la Cl.106 SUR a Cl. 108 SUR entre Cr.3 ESTE a Cr.5 ESTE - Barrio Antonio José de Sucre.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.67 SUR a CI.69 SUR entre Cr.45 a Cr.49 - Barrio Verona.



Localidad Bosa

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. De la Cr 67 a Cr.69 entre CL.56 SUR a CL 58 SUR - Barrio Villa del Río.



Desde las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la CL 68 SUR a CL 70 SUR entre Cr. 77 a Cr 79 - Barrio San Pablo Bosa.



Desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. De la CI.64 SUR a CI.66 SUR entre Cr.79 a Cr.81 - Barrio Antonia Santos.



Localidad San Cristóbal

Desde las 2:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.1 a Cr.3 entre Cl. 30 SUR a CI.32 SUR - Barrio Bello Horizonte.



Localidad Kennedy

Desde las 4:00 p.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr 77 a Cr 79 entre CL 41 SUR a CL 43 SUR - Barrio Timiza C.



Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL.10 a CL 12 entre Cr.79 a Cr.81 Barrio Vergel Occidental.



Localidad Santa Fe

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.11 a Cr.14 entre CL 17 a CL 19 - Barrio La Capuchina



Localidad Chapinero

Desde las 8:15 a.m. hasta las 1:00 p.m. De la Cl.71 a Cl.73 entre Cr.7 a Cr.9 - Barrio Porciúncula.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.6 a Cr.8 entre Cl.69 a CI.71- Barrio Quinta Camacho.



Localidad Engativá

Desde las 8:15 hrs hasta las 5:00 hrs. De la CI 74 a CI. 76 entre Cr.68 a Cr.70 - Barrio Las Ferias Occidental.



Localidad Suba

Desde las 8:00 hrs hasta las 5:00 hrs. De la Cr.61 a Cr.63 entre Cl. 102 a Cl. 104 - Barrio Andes Norte.