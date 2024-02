Juegos Olímpicos: se cambiaría regla establecida hace más de 100 años

El proyecto liderado por el presidente, Sebastien Coe de World Athetics, entidad que se encarga de regular el atletismo a nivel mundial, busca cambiar el formato de competición que se tiene actualmente en la disciplina de salto de longitud.



Esta norma establecida en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, busca “dar mayor espectáculo y que haya menos saltos nulos”, según revelaron diferentes medios internacionales como el Daily Mail.

El cambio principal sería eliminar la tabla de despegue y reemplazarla por una zona un poco más amplia para que los atletas puedan tener un margen más grande de realizar su salto con éxito y, desde ahí, se mediría la distancia del salto total.



Debido a que en el pasado Mundial de Budapest, un tercio de los saltos fueron nulos debido a que se excedía la marta en la tabla de despegue, la organización inició con una fase de pruebas para determinar la viabilidad de esta nueva norma.



“Todas esas son cosas en las que están trabajando nuestros equipos de innovación. Todo está en la mesa. Y no hará feliz a todo el mundo”, afirma el dirigente en declaraciones recopiladas por el diario AS.



De acuerdo a los estudios realizados, el 31% de los saltos realizados fueron nulos, por lo que se busca que “cada salto cuenta y se sumará al dramatismo de la competición. Al mismo tiempo, estamos buscando la forma de saber el resultado al momento, sin tener que esperar veinte o treinta segundos antes de conocerlo, como ocurre ahora”, según afirmpo Jon Ridgeon, director ejecutivo de World Athletics, al podcast 'Anything But Footy'.



Se espera que esta nueva medida empiece a estudiarse en competiciones inferiores a lo largo del 2024 y 2025, para que en el año 2026 se pueda iniciar a nivel internacional y posteriormente, la nueva norma estaría presente en la edición de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.