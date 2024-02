LeBron James es buscado por dos importantes equipos de la NBA

El pasado domingo 18 de febrero, se realizó el tradicional juego de las estrellas o All-Star Game de la NBA, en el que LeBron James se esperaba fuera uno de los principales protagonistas al completar su participación número 20 en este importante evento para el deporte de la pelota naranja.



En medio de la antesala, LeBron se sinceró afirmando que espera seguir compitiendo a nivel profesional, aunque es consciente que su retiro deportivo está cada vez más cerca.

“No he calculado cuántas temporadas me quedan. Sé que no son tantas”, afirmó el jugador de 39 años en medio de una conferencia previo al duelo de las estrellas.



Actualmente, la estrella de la NBA tiene la opción de convertirse en agente libre al terminar la temporada, según el contrato que mantiene con Los Angeles Lakers, por lo que valiosas franquicias como Philadelphia 76ers y los Golden State Warriors, tendrían ofertas listas para comunicárselas al jugador.



No obstante, LeBron, en la misma rueda de prensa, afirmó que: “No tengo la respuesta a cuánto tiempo será o con qué uniforme estaré. Espero que sea con los Lakers. Es una gran organización y ha tenido tantos grandes jugadores”.



Por ahora, James continuará sumando puntos con Los Lakers, quienes se ubican en la novena posición de la Conferencia Oeste con 30 victorias y 26 derrotas.