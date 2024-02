El imperio de Shaquille O'Neal: dueño de nueve lujosas mansiones

Uno de los más exitosos jugadores de la NBA es Shaquille O’Neal, recordado por sus tres títulos con Los Angeles Lakers y el conseguido junto a los de Miami Heat.



Ahora el deportista, alejado del baloncesto, no se queda quieto y tras haber firmado su retiro, ha logrado comprar diferentes propiedades que lo hacen acreedor de una fortuna, sumado a su incursión en el mundo de la música electrónica bajo el nombre artístico de DJ Diesel.



Según el reconocido medio New York Post, O’Neal tiene un “imperio inmobiliario” y aunque se desconoce la totalidad de propiedades a su nombre, los registros de Estados Unidos indican que tiene nueve lujosas mansiones en los estados de Nevada, Texas, Georgia y Florida.



Recientemente, Shaquille confesó en The Big Podcast with Shaq que cometió “muchos errores tontos hasta perder a mi familia y no tener a nadie”.



Y continúo diciendo que: “fui un idiota y hablé de ello durante mucho tiempo. Amo a toda mi familia. Pero estoy solo en una casa de 100,000 pies cuadrados”.



De acuerdo al informe publicado por el NY Post, en los últimos años, O'Neal se hizo con cuatro nuevas propiedades en Georgia, entre las que se incluye una casa de 427 metros cuadrados. No obstante, ya tendría en su poder diferentes terrenos con lujosas viviendas de hasta 2.000 m².