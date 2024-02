Ojo: cortes de agua en Bogotá para este 21 de febrero de 2024

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la encargada de brindar el servicio de agua a todos los habitantes de la capital, por lo mismo, debe realizar trabajos de mantenimiento y reparación de las tuberías y redes de transporte que por su uso, se ven afectadas.



Por esta razón, frecuentemente la entidad programa diferentes cortes de agua en los sectores de la ciudad, donde funcionarios encargados van a realizar las labores para garantizar un servicio óptimo.

Para la jornada de este 21 de febrero, se tienen previsto que cinco localidades y aproximadamente diez barrios presenten suspensiones del líquido vital durante el transcurso del día. Incluso, en algunos sectores se tiene establecido un corte de hasta 24 horas.



A continuación, los sectores de Bogotá donde habrá cortes de agua para este miércoles 21 de febrero de 2024:



Localidad Barrios Unidos

Los Andes. De la Carrera 60 a la Carrera 68, entre la Calle 90 a la Calle 100. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Engativá

Aeropuerto. De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 93 a la Carrera 110. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Los Álamos. De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 93 a la Carrera 86. Desde las

9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad San Cristóbal

Las Cruces. De la Avenida Calle 1 a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 8. (Hospital La Samaritana y Cárcel Distrital). Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Fontibón

Belén Fontibón, Villa Carmenza, El Carmen de Fontibón. De la Carrera 106 a la Carrera 116, entre la Diagonal 16 a la Avenida Calle 22. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Puente Aranda

Pensilvania. De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36. De la Avenida Carrera 30 (Avenida NQS) a la Avenida Carrera 36, entre la Avenida 6 a la Avenida Calle 13. Desde las 8:00 a.m. hasta por 25 horas. Debido a empates redes acueducto y cambio de medidor.



Estación Central. De la Avenida Carrera 30 a la Avenida Carrera 36, entre la Avenida Calle 13 a la Calle 19. Desde 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de medidor.