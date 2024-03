¿Cuánto dinero le dan al ganador de un Oscar? la cifra es sorprendente

El máximo galardón y reconocimiento que puede tener un actor es ganar un Oscar. La estatuilla, de color dorado, es entregada solo a quienes logran tener una excelente calificación por parte de la Academia en el mundo de la industria cinematográfica.



No obstante, además de recibir el prestigio y un amplio reconocimiento en el mundo del séptimo arte, la pregunta que se hacen los amantes del cine es, ¿cuánto dinero reciben las personas que obtienen un Oscar?

Ser reconocido con este importante premio a nivel mundial, no significa una obtención de dinero para los actores, directores o personas que hicieron parte del film. Según el reglamento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, se establece que el único premio tangible para los ganadores es el galardón dorado.



No obstante, el ganar un Oscar puede tener un gran impacto en la economía del artista, debido a que el prestigio y reconocimiento de su talento, le puede traer diferentes beneficios como más oportunidades laborales o de publicidad.



Según el medio TV Azteca, un estudio de la Universidad de Colgate reveló que los actores que obtienen un Oscar han aumentado su salario promedio hasta en un 20 por ciento. Así mismo suelen tener un gran impulso en su carrera profesional o recibir más ofertas de hacer parte de películas en un futuro.



A pesar no tener un premio económico, la estatuilla del Oscar tiene un valor de aproximadamente 400 dólares, sin embargo, al momento de intentar vender este objeto, no es posible de acuerdo a las normas de la Academia. Estas obligan al ganador a ofrecerlo en venta primero al comité organizador por un precio de 1 dólar.



Debido a esto, si se intenta vender a alguien diferente al organizador, es prácticamente imposible, pues la Academia compraría la estatuilla por el valor de un dólar, lo que serían aproximadamente 3.900 pesos colombianos a la fecha.