Novak Djokovic se sincera sobre Rafael Nadal: 'No vamos a jugar mucho'

Previo a su primer partido del Indian Wells frente a Aleksandar Vučić, el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, dio a conocer en medio de rueda de prensa sus expectativas en el primer Masters 1.000 de la temporada, además se sinceró sobre lo ocurrido con Rafael Nadal.



Novak, quien vuelve a la acción luego de ser derrotado en las semifinales del Gran Slam de Australia frente a Jannik Sinner, se refirió ante la posibilidad de un retiro. “Sabemos que esos momentos llegarán para todos nosotros. Cuando realmente vienen y entiendes que eso es todo", fueron las palabras iniciales del serbio.

Seguidamente, mencionó a dos de sus compañeros, quienes uno de ellos ya está retirado y el otro, está en el ocaso de su carrera. Roger terminó su carrera, Rafa y yo probablemente no vamos a jugar mucho más”, dijo Novak. “Es una especie de final de una era y es triste, pero al mismo tiempo, creo que hay muchos momentos, partidos e hitos maravillosos que podemos celebrar”, añadió.



Djokovic, quien espera levantar su primer trofeo en la temporada 2024, se refirió a la actualidad de Rafael Nadal, quien días antes de iniciar su participación, tuvo que retirarse del torneo por no estar en óptimas condiciones físicas. “Es triste para el torneo que Rafa se haya tenido que retirar y también para él. De hecho, viajé con él a Estados Unidos, eso no estaba planeado. Fue agradable verlo a él y a su familia”, confesó.



Posteriormente, reveló que Rafa tenía la ilusión de jugar y se estaba preparando para el día de partido. “Sé que llegó temprano porque realmente quería adaptarse a la zona horaria, practicar tanto como fuera posible, prepararse para jugar, por eso llegó temprano. Dio lo mejor de sí, pero no pudo ser”, sentenció.



El serbio espera abrir su participación en el Indian Wells, que se disputa en California, Estados Unidos, este sábado 9 de marzo frente a Aleksandar Vučić, en el juego válido por la primera ronda.