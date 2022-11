Influenciadora fue estafada y no pudo ir a concierto de Bad Bunny

En los últimos días, varias personas en toda Sudamérica han sido estafadas y no han podido asistir a los conciertos de Bad Bunny que se realizan en marco de la gira ‘The World’s Hottest Tour’.



Pues bien, Colombia no fue la excepción y también varias personas resultaron engañadas por personas inescrupulosas. Este fue el caso de la reconocida influenciadora colombiana ‘Pautips’ quien relató lo que le aconteció.



“Resulta, pasa y acontece que yo vine a Colombia porque íbamos a un concierto de Bad Bunny. Yo compré un palco en reventa en Medellín y, hace unos días, me dijeron que ese palco no existe y que se está revendiendo a otras personas”, comentó de inicio la creadora de contenido.

Por su parte, pidió tener cuidado con aquello que estén buscando entrada para la segunda presentación del artista en Medellín que se hará este sábado.



“Si a ustedes les están vendiendo un palco Yonaguni 60, 61, 62 y 63, tengan mucho cuidado porque es una estafa. A mí me han dicho varias personas que también les han vendido ese palco”.



Finalmente, aprovechó para enviar un mensaje para la persona que la engañó y dijo que tomará medidas legales si no le devuelve el dinero.



“Eso no se hace, quien sea que esté estafando a un montón de gente con la ilusión de ir al concierto está obrando mal, entre otras cosas, porque cobra millones de pesos ¡Eso está muy mal! ¡Qué mala experiencia!”.