Grammy Latinos 2022: estos fueron los ganadores del galardón

Los Grammy Latinos tuvieron este jueves su edición 23° en la historia la cual se realizó en el Mandalay Bay Center de Las Vegas, Estados Unidos. La gala que premia a los artistas de habla hispana tuvo grandes sorpresas y ganadores esperables.



Para Colombia, estuvieron nominados varios artistas como Camilo, Karol G entre otros, pero solo dos salieron ganadores los cuales fueron Carlos Vives y Sebastián Yatra.



Por su parte, los máximos ganadores de los gramófonos fueron Jorge Drexler que obtuvo seis estatuillas seguido de Bad Bunny con cinco.

Todos los ganadores de los Grammy Latinos 2023:



Álbum del año: Motomami - Rosalía



Canción del año: Jorge Drexler y C. Tangana – Tocarte



Grabación del año: Jorge Drexler y C. Tangana – Tocarte



Mejor álbum de Música Ranchera: EP#1 Forajido – Christian Nodal



Mejor álbum vocal Pop tradicional: Aguilera – Christina Aguilera



Mejor álbum tropical contemporáneo: Cumbiana II – Carlos Vives



Mejor álbum de música urbana: Un Verano Sin Ti – Bad Bunny



Mejor nuevo artista: Angela Álvarez y Silvana Estrada



Mejor álbum vocal pop: Dharma - Sebastián Yatra



Mejor álbum salsa: Pa’allá voy – Marc Anthony



Mejor álbum de Pop/Rock: Los años salvajes – Fito Páez



Mejor video musical versión corta: This Is Not America - Residente y Lisa Kaindé-Diaz