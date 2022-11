Premios Grammy 2023: lista de nominados al galardón

Los Premios Grammy ya conocen a sus nominados para la edición del próximo año la cual se realizará el 5 de febrero de 2023 en una ceremonia que tendrá a los artistas musicales más importantes del mundo.



La lista completa de opcionados se reveló este martes en una gala que se realizó a través de la página web de los Grammy y que se realizó en el Grammy Museum, en Los Ángeles.



Entre los nominados destacan las presencias de Bad Bunny, Taylor Swift, Rosalía, Adele, Harry Styles y Beyonce, quien con sus nominaciones para la entrega de 2023 llegó a 88 nominaciones al Grammy siendo la artista que más ha conseguido en toda su carrera.



Lista de nominados a los Premios Grammy 2023 – Categorías Principales



Canción del año



‘abcdefu’ – Gayle

‘About Damn Time’ – Lizzo

‘All Too Well’ – Taylor Swift

‘As It Was’ – Harry Styles

‘Bad Habit’ – Steve Lacy

‘Break My Soul – Beyonce

‘Easy On Me’ – Adele

‘God Did’- DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Friday

‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

‘Just Like That – Bonnie Raitt



Grabación del año



“Don’t Shut Me Down” - ABBA

“Easy On Me” - Adele

“BREAK MY SOUL” - Beyoncé

‘Good Morning Gorgeous’ -Mary J. Blige

‘You And Me On The Rock’ - Brandi Carlile feat. Lucius

‘Woman’ - Doja Cat

‘Bad Habit’ -Steve Lacy

‘The Heart Part 5’ - Kendrick Lamar

‘About Damn Time’ - Lizzo

‘As It Was’ - Harry Styles



Álbum del año



Voyage — ABBA

30 — Adele

Un Verano Sin Ti — Bad Bunny

RENAISSANCE — Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) — Mary J. Blige

In These Silent Days — Brandi Carlile

Music Of The Spheres — Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers — Kendrick Lamar

Special — Lizzo

Harry’s House — Harry Styles



Mejor nuevo artista



Anitta

Omar Apollo DOMi & JD Beck

Samara Joy

Latto

Måneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg



Mejor vídeo musical



Adele – ‘Easy on Me’

BTS – ‘Yet to Come’

Doja Cat – ‘Woman’

Harry Styles – ‘As It Was’

Kendrick Lamar – ‘The Heart Part 5’

Taylor Swift – ‘All Too Well: The Short Film’



Mejor interpretación pop solista



‘Easy on Me’- Adele

‘Moscow Mule’- Bad Bunny

‘Bad Habit’- Steve Lacy

‘Woman’- Doja Cat

‘About Damn Time’- Lizzo

‘As it Was’- Harry Styles



Mejor Grabación Dance/Electrónica



‘Break My Soul’ - Beyonce

‘Rosewood’ - Bonobo

‘Don’t Forget My Love’ - Diplo & Miguel

‘I’m Good (Blue)’ - David Guetta & Bebe Rexha

‘Intimidated’ - Kaytranada featuring H. E. R.



Mejor álbum rock



The Black Keys – Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If

Idles – Crawler

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Ozzy Osbourne – Patient Number 9

Spoon – Lucifer on the Sofa



Mejor álbum alternativo



Arcade Fire – WE

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk – Fossora

Wet Leg – Wet Leg

Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down



Mejor álbum urbano



TRAP CAKE, VOL. 2 — Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti — Bad Bunny

LEGENDADDY — Daddy Yankee

La 167 — Farruko

The Love & Sex Tape — Maluma



Mejor álbum pop latino



Camilo – De Adentro Pa Afuera

Christina Aguilera – Aguilera

Fonseca – Viajante

Rubén Blades & Boca Livre – Pasieros

Sebastián Yatra – Dharma +