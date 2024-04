Así funcionará el pico y placa en Bogotá para el martes 16 de abril

Bogotá es una de las ciudades en el país que más presenta trancones y congestión en vial a lo largo de las jornadas. Para eso, desde hace varios años, se viene implementando la medida de pico y placa, la cual se basa en restringir la circulación de determinados vehículos para que las principales vías puedan tener menos vehículos y por ende, menos niveles de congestión.



Este sistema de restricción se basa de acuerdo al último dígito de la placa de los automotores y dependiendo si el día en el calendario es impar o par. Además, para vehículos particulares, se establece que no podrán circular a partir de las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

¿Cuál es el pico y placa que rige en Bogotá para el martes 16 de abril de 2024?



De acuerdo a la norma, para la jornada de este martes 16 de abril, debido a ser un día par, la restricción de movilidad aplicará a cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5, quienes no podrán circular en Bogotá dentro del horario anteriormente mencionado.



En cuanto a la medida que aplica para los taxistas, la norma restringirá la movilidad de cuyos vehículos tengan su placa terminada en 5 y 6, los cuales no podrán circular en un horario comprendido entre las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m., el resto de automotores podrá salir sin ninguna restricción.



Cabe mencionar que esta medida también busca incentivar que los conductores afectados, opten por medidas alternas de transporte como el uso de la bicicleta, el carro compartido o por medio del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el Transmilenio.



Recuerde que en caso de incumplir con la norma obligatoria, la sanción económica que recibirá será de 615.000 pesos colombianos bajo la multa catalogada como C14, la cual también establece que el vehículo será inmovilizado por las autoridades correspondientes.