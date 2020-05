Más opciones: el anticoagulante que podría frenar el coronavirus

Cada vez más empiezan a salir nuevos descubrimientos y experimentos por parte de científicos sobre el coronavirus y la lucha diaria por contrarrestar esta enfermedad.



Ahora, la heparina es el medicamento que serviría como anticoagulante para frenar el covid-19 hasta en un 70%, mencionaron algunas universidades científicas sobre este tema.

Universidad Federal de Sao Paulo (Unifesp) y científicos ingleses e italianos confirmaron que este medicamento se experimentó con células de animales (monos) y que funcionó en un 70% para la entrada de este virus al cuerpo.



“Si no ingresa a la célula, el virus no puede multiplicarse y no tiene éxito en la infección... Había evidencia de que la heparina, que es un medicamento que realiza varias funciones farmacológicas, también tenía la capacidad de prevenir infecciones virales, incluso por coronavirus, pero la evidencia no había sido muy sólida. Nosotros conseguimos demostrar esta propiedad de la droga en pruebas in vitro”, dijo Helena Bonciani Nader, coordinadora del proyecto.