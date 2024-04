El mensaje que envió Dimitrov a Roger Federer: 'El que más he sufrido'

El tenista Grigor Dimitrov no logró la hazaña completa en el Masters de Miami. Su objetivo era quedar campeón tras eliminar a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en cuartos de final y en las semifinales, respectivamente. Sin embargo, en el partido más importante del torneo se enfrentó a Jannik Sinner, quien acabó con las esperanzas del búlgaro.



Con un aplastante 6-3 y 6-1, el italiano se llevó el título y Grigor quedó como subcampeón del segundo Masters de la temporada. Tras el término del juego, el tenista se sinceró y dejó en claro que la diferencia de 10 años "han marcado la diferencia".

“Estuve muy decidido durante toda la semana. También han pasado muchas cosas entre bastidores. He ganado a muy buenos jugadores, tenistas de alta calidad. Ha sido muy positivo”, dijo respecto a lo hecho durante los días de competencia, en los que registró cinco victorias y la derrota en la final.



Por otro lado, Dimitrov aprovechó el espacio para recordar uno de sus más duros rivales, que según el búlgaro ha sido Roger Federer. “Fue muy divertido, de hecho. Recuerdo algunas veces, incluso en Wimbledon, en las que quería cavar un agujero y desaparecer. Todavía no he vuelto a tener esa sensación contra nadie”, confesó.



Seguidamente aseguró que: “Probablemente, él (Roger Federer) sea el tenista con el que más he sufrido. Ahora mismo Jannik está jugando un tenis increíble, y siento que no debemos comprarle con otros jugadores”.



Así mismo, el tenista se refirió a su regreso entre los diez mejores del mundo, según el ranking ATP, asegurando que se debe a “todas estas victorias de los últimos ocho meses”.



“Para mí, personalmente, se empieza a poner interesante cómo puedo hacer que sea difícil ganarme a cualquiera de estos chicos. He jugado contra tantas generaciones diferentes, que siempre me adapto, siempre aprendo”, sentenció el jugador de 32 años, quien disputó su último partido ante el suizo en septiembre de 2019.