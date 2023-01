Gaviria y su objetivo para 2023: ‘Espero lograr mínimo diez victorias’

Unas horas antes de disputar su primera carrera de la temporada la cual será la Vuelta a San Juan, el flamante fichaje del Movistar, Fernando Gaviria dejó claro cuáles serán sus prioridades para este 2023.



De igual manera, el colombiano en diálogo con el ‘Diario AS’ aseguró que tuvo un buen recibimiento de la escuadra española desde el primer día.



“La pretemporada fue buena e intensa ya que empezamos en noviembre con entrenamientos suaves. Después tuvimos una concentración en Alicante bastante productiva porque hicimos un buen trabajo. Más tarde en casa continué con ese ciclo. Terminé muy contento de la pretemporada”, comentó de inicio.

“El recibimiento fue muy agradable. Lo que más me impactó fue que el equipo es una familia. He llegado a una familia y me han acogido desde el día uno demasiado bien. Eso es algo que me genera felicidad y más entusiasmo para dar un poco más de mí”, agregó sobre su recibimiento en el Movistar.



Por su parte, se refirió a la Vuelta a San Juan y aseguró que llega muy motivado para esta carrera: “Las sensaciones son buenas. Intentaremos conseguir alguna victoria aquí, aunque sabemos que hay corredores fuertes como Jakobsen, Bennett, Viviani, Nizzolo, Sagan... Me siento con confianza porque hice una buena preparación, entrenando con juicio, lo justo, así que creo que lo haremos bien”.



De igual manera, Gaviria expresó que espera su primer triunfo con el Movistar en San Juan: “Esperemos que sí. Es una carrera que me gusta, que me ha dado victorias y que me ha dado la sensación de estar a buen nivel. Aquí estamos en un examen y vamos a ver en qué punto estamos”.



Finalmente, dejó en claro cuáles serán sus objetivos para este año: En esta primera parte de la temporada haré clásicas y luego el Giro. Hacer muy bien el Giro sería muy importante para nosotros, sobre todo, consiguiendo alguna victoria. La idea es llegar a diciembre con diez victorias”.