Nairo Quintana y un nuevo portazo: el Team Corratec no lo fichará

Cambio de planes en el futuro de Nairo Quintana. Y es que si bien en días pasados el director del Team Corratec, Serge Parsani, confirmó que hay interés en fichar al colombiano al final no se podría hacer el fichaje por varias razones.



Y es que el directivo aseguró que la tratativa entre el colombiano y el equipo no ha existido y que la solicitud para unirse al equipo fue del representante del corredor.



“Es una tratativa que no ha existido. Fue una solicitud a nuestro equipo, de parte del representante de Nairo si estábamos interesados en contratarlo, pero nosotros somos un equipo pequeño que no tiene la capacidad financiera para tener un corredor como él y luego hay muchos obstáculos que nos llevan a no continuar esta tratativa porque resulta muy difícil para nosotros poder contar con Nairo”, comentó Parsani al medio Mundo Ciclístico.



De igual manera, aseguró que es difícil que fiche por esa escuadra y que habría que esperar un milagro para que Nairo viste los colores del equipo.



“Es difícil porque a nivel de sponsor no tenemos ninguna posibilidad porque al final de diciembre nos hemos inscrito al MPCC (Movimiento por un ciclismo limpio) que es una estructura que lucha contra estos problemas de medicamentos como el tramadol. También la ASO nos ha pedido inscribirnos en esta asociación y hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo.



Por su parte, Parsani aseguró que espera que Nairo encuentre un equipo que no esté inscrito a ese movimiento.



“Se necesitaría que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour pues nosotros estamos todos en el MPCC y solo equipos como el Soudal-Quick Step, UAE y otros que no están en el MPCC lo podrían contratar. Igual nadie ha dicho que él no puede correr pues no ha estado sancionado por la UCI”.



Finalmente, zanjó el tema del fichaje de Nairo y dijo que prácticamente tiene la puerta cerrada en el Corratec: “Tendríamos que acudir a un milagro, pero milagros hoy no los hace ni el papa y así se vuelve muy difícil”.