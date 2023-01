Futuro equipo de Nairo Quintana recibe invitación al Giro de Italia

🚴‍♂️ Giro d'Italia 2023 💞

👇Here are the teams at the start of edition number 106

.

🚴‍♂️ Giro d’Italia 2023 💞

👇 Ecco le squadre al via dell’edizione numero 106 👆#Giro pic.twitter.com/wqY9nEoaD8