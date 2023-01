Nairo Quintana estaría cerca de firmar con un equipo italiano

Nairo Quintana estaría viendo sus últimos días como agente libre en este 2023. Y es que al parecer el pedalista colombiano podría firmar con una escuadra italiana que tiene solo un año de antigüedad.



Se trata del Team Corratec, equipo con el que su agente viene negociando desde hace unos días. De igual forma, Nairo viajará a Europa en los próximos días para cerrar su contratación por la escuadra italiana.



“Ha habido conversaciones entre el agente de Nairo Quintana y el Team Corratec sobre la posibilidad de firmar un contrato para 2023. El acuerdo aún no se ha finalizado, es difícil saber ahora si se finalizará o no", fue la información dada por la Gazzetta dello Sport.

Por su parte, Luis Quintana el padre de Nairo ya había señalado para Caracol Televisión que “Nairo se va para Europa, va a cuadrar su equipo; todavía no hay nada cierto, no sabemos con qué equipo le va a corresponder, pero él viaja el fin de semana para Europa".



Quintana viene buscando equipo desde su salida del Arkéa en septiembre y ha sonado para recalar en escuadras importantes como el Cofidis, AG2R, Israel, Astana, Emirates y el Movistar.



Sin embargo, todos estos equipos lo descartaron por tener cupos disponibles y también por una presunta presión por parte de la UCI y la ASO para que no lo vayan a fichar debido a la polémica por el tramadol que hizo que lo descalificaran del Tour de Francia.



En caso de que Nairo fiche por el Corratec llegará a una escuadra joven que fue fundado en 2022 y que recibió la licencia UCI para competir en las carreras del segundo nivel europeo.



Dentro de la plantilla tiene 13 corredores italianos y donde destaca el nombre de Valerio Conti. Además, en la formación hay ciclistas serbios, checos y también un suizo, un neerlandés, un argentino y el colombiano Óscar Téllez.



Por su parte, el Corratec tiene invitación hasta el momento para carreras como la Vuelta a San Juan, el Tour de Arabia Saudita, el Tour de Sibiu, Rumania, y podría aparecer en carreras italianas como el Tour de los Alpes, la Strade Bianche y las clásicas de primavera y finalmente de fichar Nairo podrían tener más posibilidades de ser invitados al Giro de Italia.