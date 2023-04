F1: Madrid, cerca de cerrar su entrada a la categoría para 2027

Parece que el Gran Premio de España de Fórmula 1 estaría cerca de cambiar de sede. Y es que a falta de confirmación oficial de todas las partes interesadas, Madrid reemplazaría a Barcelona y albergaría a la categoría en 2027.



La opción de Madrid en la F1 tomó fuerza en los últimos meses y ante las dudas de la categoría de no renovar a Barcelona, se podría hacer realidad el proyecto de Madrid como nueva sede.



Esto fue mencionado por el medio ‘Mundo Deportivo’ que consultaron a fuentes cercanas a la organización del proyecto de Madrid en la F1 que aseguraron “se hará realidad en 2027”.

No obstante, un portavoz de la F1 quiso aclarar al diario español que “nada está hecho ni se ha alcanzado un acuerdo. Ha habido conversaciones, pero nada es definitivo ni nada está acordado y tenemos un acuerdo con Barcelona".



Por otro lado, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports dijo a la cadena española ‘Cope’ que había voluntad de unir a la Moto GP y la F1 en un solo fin de semana en la capital española para 2027.



Sin embargo, de acuerdo a ‘Mundo Deportivo’ esa posibilidad no se contempla ya que el trazado de F1, que pasará por Ifema Madrid y las calles de Valdedebas, no cumple con la normativa de seguridad para una prueba de MotoGP.



Cabe señalar que la categoría ya había manifestado su deseo de llevar a la F1 a las ciudades como Madrid para generar más cercanía con la gente.



“Es un placer ver como el interés sigue creciendo en España también por Carlos, sabemos el interés de Madrid, lo mismo que de Barcelona y son grandes noticias para nosotros. Nunca puedes decir nunca en la vida, pero dos carreras en España es muy complicado. Estamos contentos con Barcelona y es cierto que Madrid quiere una carrera, así que veremos. Todo esto es bueno para la F1", dijo en su momento, Stefano Domenicali, presidente de la F1.